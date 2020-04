L’appello degli anestesisti italiani: “Bisogna prendere questi provvedimenti adesso” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Da un aumento dei posti letto fra il 35 e il 50% alla riprogettazione delle aree di cure intensive: ecco tutte le proposte degli anestesisti. Si guarda avanti: “È questo il momento di pensare al futuro” ed è così che si apre l’appello degli anestesisti italiani per potenziare la sanità nel Paese messa a dura … L'articolo L’appello degli anestesisti italiani: “Bisogna prendere questi provvedimenti adesso” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek L’appello degli editori : «Giornali piratati? L’Agcom sospenda Telegram»

Coronavirus - l’appello degli accademici italiani : “Vanno adottate misure alternative all’isolamento domiciliare generalizzato”

Coronavirus : le università sono ferme - ma l’attività di valutazione degli atenei continua. L’appello delle consulte : “Sospendetela” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Da un aumento dei posti letto fra il 35 e il 50% alla riprogettazione delle aree di cure intensive: ecco tutte le proposte. Si guarda avanti: “È questo il momento di pensare al futuro” ed è così che si apre l’appelloper potenziare la sanità nel Paese messa a dura … L'articolo L’appello: “Bisognaadesso” proviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Germania, l'appello di uno zoo: 'Aiutateci, dovremmo uccidere degli animali per sfamarne altri' #coronavirus… - marinelli1957 : Germania, l'appello di uno zoo: 'Aiutateci, dovremmo uccidere degli animali per sfamarne altri' - TGCOM… - foraboscoelvis : RT @giangoSGV: L’appello degli economisti al Governo: non firmate quell’accordo. #NoMES - Terzobinarioit : L'appello degli infermieri - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Germania, l'appello di uno zoo: 'Aiutateci, dovremmo uccidere degli animali per sfamarne altri' #coronavirus https://… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello degli Appello di 500 sindaci a Conte: «Serve decreto da 5 miliardi per i Comuni Metropolis