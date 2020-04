L’ambasciatore Usa Eisenberg a Fanpage it | “Coronavirus per me è un nuovo 11 settembre”

Leggi su fanpage

(Di mercoledì 15 aprile 2020) In un'intervista a.it, l'ambasciatore Usa in Italia, Lewis, ammette che l'emergenza Coronavirus rappresenta per lui "un altro 11 settembre, personalmente, ma in modo molto diverso". Non solo per la perdita di tanti amici, ma anche per il timore legato alle condizioni dei suoi familiari, che vivono in una delle zone più colpite al mondo dall'epidemia.