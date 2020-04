Lady Diana | all’asta la lettera firmata da William e Harry

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Antenne alzate per i collezionisti di tutto il mondo e, soprattutto, per gli appassionati di cimeli reali. Negli ultimi giorni, infatti, è stata ritrovata una lettera che Lady Diana ha scritto di suo pugno al sergente Plumb di Scotland Yard, per ringraziarlo di aver preso parte ai festeggiamenti per i 7 anni di suo figlio William: è realizzata su carta intestata di Kensington Palace ed è datata 21 giugno 1989.