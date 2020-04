La vita in diretta, Manuela Arcuri alla Cuccarini: “Ho scoperto che…” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lorella Cuccarini, collegamento con Manuela Arcuri a La vita in diretta, che svela: “L’ho scoperto in questo periodo” E’ stata Manuela Arcuri l’ultima ospite di Lorella Cuccarini nella prima parte della puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 15 aprile 2020. Intervenuta, come tutti gli altri ospiti, tramite collegamento da casa sua, Manuela Arcuri a La vita in diretta ha rivelato a Lorella Cuccarini: In questo periodo ho scoperto che è vero che più ci curiamo, più possiamo ottenere risultati migliori. Mi sono resa conto, infatti, che è una verità. “Prediamoci sempre cura di noi” ha quindi commentato Lorella Cuccarini, alla quale l’attrice, lo scorso anno concorrente a Ballando con le stelle, ha spiegato come cura i suoi capelli in questo periodo di isolamento domiciliare dovuto alla ... Leggi su lanostratv La Vita In Diretta - Francesco Renga confessa : “E’ stato un inferno”

