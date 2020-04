La videocall del coordinatore ligure di FdI svela il calendario di Mussolini alle spalle

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Di questi tempi di isolamento in casa, di videochiamate e incontri virtuali, è sempre bene guardarsispprima di accendere la propria camera. Finisce nella bufera Massimiliano Iacobucci,di Fratelli d’Italia della Regione Liguria, per lo screenshot di unapubblicato su Facebook dal suo interlocutore, l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino. «Primadella giornata con il mio amico eregionale di Fratelli d’Italia Chicco Iacobucci. Molte preoccupazioni, lavoro, turismo, Europa!», scrive Berrino a corredo della foto. Non si è accorto che il suo collega, sullo sfondo, ha in mostra undi Benito. Subito qualche utente sui social fa notare all’assessore: «Ildidietro è simbolico? Oppure precisa la vostra appartenenza al ...

Gianni Crivello, ex assessore regionale e, attualmente, consigliere comunale del centrosinistra a Genova, da sempre impegnato sul fronte dell'antifascismo nella zona, ha detto al quotidiano La ...