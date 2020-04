La Stampa - L'idea di calendario: Serie A dal 31 maggio al 12 luglio con partite quasi tutti i giorni (Di mercoledì 15 aprile 2020) Focus sulla possibile ripresa del campionato da parte del quotidiano La Stampa che costruisce anche l'ipotetico calendario da rispettare. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 15 aprile 2020) Focus sulla possibile ripresa del campionato da parte del quotidiano Lache costruisce anche l'ipoteticoda rispettare.

Ultime Notizie dalla rete : Stampa idea Box in plexiglass sulle spiagge per evitare il contagio, l’idea fa infuriare gli stabilimenti della Riviera La Stampa Gravina “Il campionato va portato a termine”

Sul mio tavolo ci sono già le diffide di alcune società. E chi mi chiede di non ripartire non ha poi idea di come risolvere queste criticità. La Fifa ha tracciato la via: non comincerà la nuova ...

Il governatore della Banca Centrale francese considera l'idea di stampare denaro per realizzare il cosiddetto ‘helicopter money’

Ingenti saranno i fondi necessari a fronteggiarla per il meglio. Il governatore della Banca Centrale di Francia, François Villeroy de Galhau - secondo quanto riporta il Financial Times - ha ...

