La sigla di Casa Vianello | storia di Augusto Martelli e di una delle musiche più famose

Leggi su fanpage

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Dietro la celebre musica jazz,della sit com con Raimondoe Sandra Mondaini, c'è la vita di, nome storico della musica italiana che arrangiò molti brani per Mina (con cui ebbe anche una relazione), mise la sua firma su alcunepiù celebri dei programmi Mediaset, da "Bim Bum Bam" a "Ok, il prezzo è giusto" e finì coinvolto anche in una condanna a un anno e sei mesi di carcere.