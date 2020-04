La sfida di Vestiaire Collective | quanto è sostenibile il tuo guardaroba?

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Mai come in questi giorni spesi tra le mura domestiche ci troviamo a fare pulizie profonde e mirate del proprio guardaroba. Ma con quale criterio, in tutti questi anni di shopping, lo abbiamo costruito? A parte aver soddisfatto gusti e desideri di stile personali, chi ha mai davvero pensato all’impatto ambientale delle proprie scelte?