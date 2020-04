La sceneggiata di Salvini e Meloni per il voto sul MES (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Conte nega al Parlamento di esprimersi sul Mes. Preferisce lavorare col favore delle tenebre?”. “Negare il diritto di voto del Parlamento è una lesione della democrazia”. Matteo Salvini e Giorgia Meloni si gettano all’unisono sull’ennesimo vulnus alla democrazia italiana: il 21 Giuseppe Conte riferirà in Parlamento in vista del consiglio dei capi di Stato e di governo fissato per il 23, ma non si voterà al termine dell’intervento del presidente del Consiglio. La sceneggiata di Salvini e Meloni per il voto sul MES Conte terrà la sua informativa sia in vista del Consiglio europeo in videoconferenza, che è in agenda per il prossimo 23 aprile, sia sulla situazione interna e alla fase 2 relativa al coronavirus. Francesco Lolloborigida di Fratelli d’Italia ed il capogruppo della Lega Riccardo Molinari ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Conte nega al Parlamento di esprimersi sul Mes. Preferisce lavorare col favore delle tenebre?”. “Negare il diritto didel Parlamento è una lesione della democrazia”. Matteoe Giorgiasi gettano all’unisono sull’ennesimo vulnus alla democrazia italiana: il 21 Giuseppe Conte riferirà in Parlamento in vista del consiglio dei capi di Stato e di governo fissato per il 23, ma non si voterà al termine dell’intervento del presidente del Consiglio. Ladiper ilsul MES Conte terrà la sua informativa sia in vista del Consiglio europeo in videoconferenza, che è in agenda per il prossimo 23 aprile, sia sulla situazione interna e alla fase 2 relativa al coronavirus. Francesco Lolloborigida di Fratelli d’Italia ed il capogruppo della Lega Riccardo Molinari ...

Siciliano741 : RT @neXtquotidiano: La sceneggiata di Salvini e Meloni per il voto sul #MES - neXtquotidiano : La sceneggiata di Salvini e Meloni per il voto sul #MES - sarabattaglia_7 : @fattoquotidiano @marcotravaglio Le vostre grandi inchieste giudiziarie si sono così rimpicciolite che ora indagano… - POccultis : @Libero_official No, non ricordo la sceneggiata di Conte. In compenso ricordo tutte le varie serie televisive andat… - lfradici : A me sembrava già chiara la questione! È ridicola e strumentale la stucchevole sceneggiata di Salvini e la Meloni.… -