La sanità lombarda elogia sé stessa: “abbiamo le migliori competenze scientifiche”. E i diecimila morti di Coronavirus? (Di mercoledì 15 aprile 2020) Farsi pubblicità al tempo del Coronavirus, quando piangi oltre diecimila morti e mettendo in risalto il fatto che hai salvato oltre 28 mila vite. Su Repubblica compare una pagina di pubblicità a pagamento in cui Confindustria Lombardia, l’associazione degli ospedali privati (A.I.O.P.), l’ARIS e Regione Lombardia pubblicizzano il loro operato, sostenendo che grazie all’alleanza tra sanità privata e ospedali pubblici sono state salvate 28224 vite in Lombardia. Ora, sarebbe già alquanto discutibile il fatto che ci si faccia pubblicità in un momento del genere, soprattutto viste le clamorose ‘mancanze’ da parte della sanità lombarda, ma la faccenda viene resa ancora più vergognosa dal modo e dai tempi. La pubblicità sponsorizza l’alleanza tra strutture sanitarie private accreditate e ospedali ... Leggi su meteoweb.eu “Commissariare la sanità lombarda” : l’ignobile sciacallaggio politico della sinistra milanese

