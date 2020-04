La realtà immaginata | la poesia e il sogno del prigioniero

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 9 minutidi Nunzia Campanelli “Albe e notti qui variano per pochi segni”. E’ l’incipit di una struggentedi Eugenio Montale, Ildel, una riflessione spietata e lucida sulla drammatica condizione dell’uomo privato della libertà. Parole che risuonano spesso nella mia mente in questi giorni di ritiro forzato, in cui la limitazione delle più elementari libertà e la sospensione temporanea dei diritti sono rese necessarie dall’emergenza in atto. E’ facile, in questa situazione che obbliga alla chiusura e all’isolamento, come in una prigionia (anche se in casa propria), ritrovarsi a provare sentimenti negativi: senso di frustrazione, impotenza, precarietà, estraneità, vulnerabilità, alienazione, annichilimento. Ma a prevalere in questa avviluppata rete emotiva ...