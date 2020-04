La proposta scientifica di Burioni, Lopalco e altri esperti per riaprire l’Italia (Di mercoledì 15 aprile 2020) La proposta di Burioni per riaprire l’Italia Roberto Burioni, Pier Luigi Lopalco e altri virologi si sono messi insieme per formulare una proposta scientifica per riaprire l’Italia. Nel post pubblicato su Medical Facts, gli esperti hanno lanciato la loro strategia “Convivere con COVID-19: proposta scientifica per riaprire l’Italia, gestendo in modo sicuro la transizione da pandemia a endemia”. proposta basata su criteri scientifici per tornare gradualmente alla normalità. Burioni, Lopalco e altri propongo la creazione di una struttura di monitoraggio. Non appena il nuovo Coronavirus darà segnali di rallentamento, “sarà importante iniziare rapidamente una discussione sulle strategie sanitarie a medio-lungo termine, che devono essere messe in atto per limitare i danni da COVID-19. Questo perché la strategia a breve termine, ... Leggi su tpi Riaprire l’Italia : la “proposta scientifica” di Burioni e degli altri scienziati

"Ecco la nostra proposta scientifica per riaprire l'Italia" : l'ipotesi di Burioni e altri virologi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ladiperl’Italia Roberto, Pier Luigivirologi si sono messi insieme per formulare unaperl’Italia. Nel post pubblicato su Medical Facts, glihanno lanciato la loro strategia “Convivere con COVID-19:perl’Italia, gestendo in modo sicuro la transizione da pandemia a endemia”.basata su criteri scientifici per tornare gradualmente alla normalità.propongo la creazione di una struttura di monitoraggio. Non appena il nuovo Coronavirus darà segnali di rallentamento, “sarà importante iniziare rapidamente una discussione sulle strategie sanitarie a medio-lungo termine, che devono essere messe in atto per limitare i danni da COVID-19. Questo perché la strategia a breve termine, ...

HuffPostItalia : 'Ecco la nostra proposta scientifica per riaprire l'Italia': l'ipotesi di Burioni e altri virologi - Adnkronos : #Coronavirus, una 'proposta scientifica' per riaprire l'#Italia - RoccoTodero : RT @LucioMM1: Liberali per #burioni ne abbiamo? chiede i pieni poteri /mandato legale di proporre in modo tempestivo e possibilmente vincol… - fojarol : 'Ecco la nostra proposta scientifica per riaprire l'Italia': l'ipotesi di Burioni e altri virologi - MondoInvestor : RT @MInstitutional: Covid19: una proposta scientifica per riaprire l'Italia -