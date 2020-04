La Presidente - Valeria Marini eletta al Quirinale, il Bagaglino in seconda serata su Rete 4 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Bagaglino torna in televisione. A tre anni di distanza dall'ultimo spettacolo andato in onda (Magnàmose Tutto!, trasmesso a febbraio 2017 per festeggiare il trentesimo anniversario dalla nascita della compagnia), il Salone Margherita riapre le porte al pubblico di Mediaset per uno speciale estratto dall'ultima commedia teatrale in scena, La Presidente.I telespettatori che hanno seguito l'ultima edizione di CR4 - La Repubblica delle Donne e del Grande Fratello Vip sapranno bene di cosa tratti lo spettacolo, più volte menzionato da Valeria Marini, protagonista delle trasmissioni di Rete 4 e Canale 5 e della pièce: scaduto il mandato presidenziale di Sergio Mattarella, il 27 gennaio del 2022 viene eletta Presidente della Repubblica Italiana proprio la showgirl, la prima donna (e primadonna) a ricoprire l'incarico nella storia della nazione. Ad accompagnarla ... Leggi su blogo Mediaset omaggia il Bagaglino con uno speciale su La Presidente - l'ultimo spettacolo con Valeria Marini (Di mercoledì 15 aprile 2020) Iltorna in televisione. A tre anni di distanza dall'ultimo spettacolo andato in onda (Magnàmose Tutto!, trasmesso a febbraio 2017 per festeggiare il trentesimo anniversario dalla nascita della compagnia), il Salone Margherita riapre le porte al pubblico di Mediaset per uno speciale estratto dall'ultima commedia teatrale in scena, La.I telespettatori che hanno seguito l'ultima edizione di CR4 - La Repubblica delle Donne e del Grande Fratello Vip sapranno bene di cosa tratti lo spettacolo, più volte menzionato da, protagonista delle trasmissioni di Rete 4 e Canale 5 e della pièce: scaduto il mandato presidenziale di Sergio Mattarella, il 27 gennaio del 2022 vienedella Repubblica Italiana proprio la showgirl, la prima donna (e primadonna) a ricoprire l'incarico nella storia della nazione. Ad accompagnarla ...

tvblogit : La Presidente - Valeria Marini eletta al Quirinale, il Bagaglino in seconda serata su Rete 4 - SerieTvserie : La Presidente - Valeria Marini eletta al Quirinale, il Bagaglino in seconda serata su Rete 4 - nzlmtt : @FredMosby_ La stagione non è ancora finita, ricordo domani in seconda serata su rete4 lo speciale dello spettacolo… - EnricoFarm : @valeria_frezza @Avvenire_Nei @Pontifex_it I rappresentanti liberamente eletti sono i parlamentari, nessun governo… - valeria_caia : RT @LGmarangon: Il presidente tedesco ai tedeschi 'Questa bandiera blu non è qui per caso. A 30 anni dall'unità tedesca a 75 dalla fine d… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Valeria La Presidente - Valeria Marini eletta al Quirinale, il Bagaglino in seconda serata su Rete 4 TVBlog.it Coronavirus. Valeriani: “Regione e Ater illuminano con il tricolore le periferie di Roma”

Il programma proseguirà con l’illuminazione del palazzo di via Pea nel quartiere del Laurentino dal 30 aprile al 3 maggio, per concludersi infine con la sede Ater di lungotevere Tor di Nona, dove le ...

La Presidente - Valeria Marini eletta al Quirinale, il Bagaglino in seconda serata su Rete 4

Bisogna sapersi svagare, e contemporaneamente non dimenticare che c’è tanta gente che ha bisogno di noi e del nostro aiuto. L'appuntamento con La Presidente - Valeria Marini eletta al Quirinale è per ...

Il programma proseguirà con l’illuminazione del palazzo di via Pea nel quartiere del Laurentino dal 30 aprile al 3 maggio, per concludersi infine con la sede Ater di lungotevere Tor di Nona, dove le ...Bisogna sapersi svagare, e contemporaneamente non dimenticare che c’è tanta gente che ha bisogno di noi e del nostro aiuto. L'appuntamento con La Presidente - Valeria Marini eletta al Quirinale è per ...