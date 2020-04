La Pasqua delle royal family ai tempi del coronavirus - (Di mercoledì 15 aprile 2020) Francesca Rossi La Pasqua 2020 è stata diversa per tutti, anche per le famiglie reali d’Europa che, tra videochiamate e post social in cui dominano i colori della primavera, ci hanno mostrato come vivono ai tempi del distanziamento sociale causato dal Covid-19 Quest’anno la Pasqua è stata una spiacevole sorpresa per tutti. I festeggiamenti abituali sono stati sostituiti dalle regole sul distanziamento sociale e dal timore per i rischi del coronavirus. Anche le royal family d’Europa si sono dovute adattare ai cambiamenti e hanno cercato di dare il buon esempio pubblicando sui social non solo avvertimenti ed esortazioni a rispettare le nuove norme, ma anche il loro modo di celebrare la Pasqua. Come spiega Elle, i reali del vecchio Continente si sono avvicinati ai loro cari e ai loro popoli virtualmente, lasciando che le ore venissero scandite da ... Leggi su ilgiornale Nel giorno di Pasqua multe a oltre 13mila persone per violazione delle misure restrittive

Marano - va a correre per mettersi in forma in vista delle abbuffate pasquali : denunciato

Coronavirus. I video e le foto delle auto in coda per la Pasqua tra bufale - disinformazione e realtà (Di mercoledì 15 aprile 2020) Francesca Rossi La2020 è stata diversa per tutti, anche per le famiglie reali d’Europa che, tra videochiamate e post social in cui dominano i colori della primavera, ci hanno mostrato come vivono aidel distanziamento sociale causato dal Covid-19 Quest’anno laè stata una spiacevole sorpresa per tutti. I festeggiamenti abituali sono stati sostituiti dalle regole sul distanziamento sociale e dal timore per i rischi del. Anche led’Europa si sono dovute adattare ai cambiamenti e hanno cercato di dare il buon esempio pubblicando sui social non solo avvertimenti ed esortazioni a rispettare le nuove norme, ma anche il loro modo di celebrare la. Come spiega Elle, i reali del vecchio Continente si sono avvicinati ai loro cari e ai loro popoli virtualmente, lasciando che le ore venissero scandite da ...

CatalfoNunzia : Durante il ponte di Pasqua, l’@INPS_it ha avviato il pagamento delle indennità 600 euro previste dal dl Cura Italia… - vaticannews_it : #14aprile Le foto delle celebrazioni pasquali nel monastero fondato da padre Paolo Dall’Oglio rapito sette anni fa… - Agenzia_Ansa : La transumanza di Pasqua delle api. Camion con migliaia di alveari in viaggio verso fiori e caldo #ANSA - chilisummer : chiedo perchè ho sentito delle incertezze nella Sua dichiarazione di lunedì di Pasqua, nella quale chiudeva un mili… - TriptiCharan : RT @DolciIl: Come riciclare il #cioccolato delle #uovadipasqua? Con una ricetta per #biscotti da fare con il #bimby -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua delle La Pasqua delle royal family ai tempi del coronavirus ilGiornale.it Coronavirus a Roma, ultime notizie Raggi: «Tracceremo gli spostamenti»

Ore 8,15: denunciati dai vicini per assembramento a Pasqua li minacciano «Colpevoli» di aver segnalato ai carabinieri la ... riproducevano illecitamente i colori e i loghi delle più note squadre di ...

Accompagna l’amica dall’ottico e si becca la multa. In città 175 sanzioni in un mese

Oggi altre 5 multe, per un totale di 175 sanzioni. La giornata di oggi, dopo il tour de force delle festività pasquali, è proseguita con i consueti controlli in tutto il territorio comunale da parte ...

Ore 8,15: denunciati dai vicini per assembramento a Pasqua li minacciano «Colpevoli» di aver segnalato ai carabinieri la ... riproducevano illecitamente i colori e i loghi delle più note squadre di ...Oggi altre 5 multe, per un totale di 175 sanzioni. La giornata di oggi, dopo il tour de force delle festività pasquali, è proseguita con i consueti controlli in tutto il territorio comunale da parte ...