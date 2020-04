“La nuova idea della Lega Serie A: anticipare le due semifinali di Coppa Italia al 27 e 28 maggio” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “L’idea della Lega Serie A è di far anticipare il ritorno del campionato, previsto per il 31 maggio, dalla disputa delle due semifinali di ritorno della Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter da giocare il 27 e 28 maggio con diretta tv in chiaro”. Questo è un tweet scritto sui suoi profili social dal giornalista Giovanni Capuano. Un’indiscrezione relativa al ritorno in campo del calcio Italiano. Le due semifinali di ritorno di Coppa Italia qualche giorno prima della ripresa del campionato, in maniera tale da ‘sgravare’ il calendario e lasciare da giocare solo la finale. L’idea della Lega @SerieA è di far anticipare il ritorno del campionato, previsto per il 31 maggio, dalla disputa delle due semifinali di ritorno della #CoppaItalia Juventus-Milan e Napoli-Inter da giocare il 27 e 28 maggio con diretta ... Leggi su calcioweb.eu Die Welt dice no agli eurobond e attacca : “la mafia aspetta una nuova pioggia di soldi”. Di Maio replica

“La Cina ha mentito - chi controllava?”. Nuova devastante accusa : perso un mese sugli asintomatici

RadioItalia : Musica nuova a Radio Italia: on air Calma di #Gaia, la vincitrice di Amici - reportrai3 : «Il sistema capitalistico si basa sulla priorità del diritto alla proprietà, noi ci basiamo sulla preservazione del… - Avvenire_Nei : #udienza #PapaFrancesco la vera shalòm e il vero equilibrio interiore sgorgano dalla pace di Cristo, che viene dall…

