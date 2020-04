La nave quarantena per migranti potrebbe costare un milione (Di mercoledì 15 aprile 2020) Francesca Bernasconi Secondo La Verità, l'imbarcazione potrebbe avere un costo di quasi 1 milione ogni 15 giorni. Ma le navi potrebbero non bastare: "Il governo cerca alberghi per l'accoglienza degli immigrati" I migranti in isolamento su una nave. È questa l'ultima idea per mettere in quarantena chi sbarca nel nostro Paese con mezzi propri o con l'aiuto delle Ong. Ma il prezzo per mantenere le imbarcazioni potrebbe essere molto alto. La Verità, infatti, ha stimato una spesa di circa 1 milione di euro per due settimane, per un traghetto. A preoccupare, in queste ore, è la Alan Kurdi, nave dell'ong tedesca Sea Eye, che ha soccorso oltre 150 persone. Sia i migranti che i membri dell'equipaggio potrebbero essere ospitati su un traghetto italiano. Secondo quanto ha riferito il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che per primo ha lanciato la ... Leggi su ilgiornale Migranti - sindaco Palermo : “Faranno la quarantena su una nave”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Trovata la nave per quarantena migranti

riccardomagi : Una nave che ha salvato delle persone in mare è come un'ambulanza. Ma per il governo porti italiani non sono più 'p… - LegaSalvini : +++++ CORONAVIRUS, PER MIGRANTI ALAN KURDI QUARANTENA SU NAVE CROCE ROSSA ITALIANA IMBARCAZIONE FARÀ ROTTA SU PALER… - Agenzia_Ansa : I 156 #migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in un porto italiano ma saranno trasferiti su una nave p… - angolivio : RT @GiancarloDeRisi: Costerà 1 milione di€ per 15gg la quarantena dei 156 migranti della #AlanKurdi. Soldi nostri, che la #ProtezioneCivile… - annaros70527446 : @graziano_delrio @Deputatipd @radioanchio Costerà 1 milione di€ per 15gg la quarantena dei 156 migranti della… -