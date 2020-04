La Nato tra Coronavirus e sfide future

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo la ministerialedel 2 aprile scorso quando si sono incontrati -in videoconferenza i ministri degli Esteri dei vari Paesi, oggi si sono incontrati i titolari dei dicasteri della Difesa. L’obiettivo dell’incontro era di valutare e coordinare le iniziative prese dai vari governi e dallaper contenere la pandemia da, così come analizzare nel dettaglio quelle che potranno essere le conseguenze a medio-lungo periodo di questa crisi. Una necessità che inizia a emergere mentre la diffusione in molti Stati inizia a rallentare, avvicinando il mondo verso una lunga ripartenza. Ovviamente finché non sarà sviluppato e distribuito un vaccino funzionante contro il Covid-19 non potrà essere abbassata la guardia, motivo per il quale all’ordine del giorno della riunione ci sono anche le contromisure da prendere per evitare ...