La lotta al Covid-19 spiegata con le opere d’arte più famose

La Dama con l'ermellino "aggrappata" a pacchi di pasta e lenticchie. Napoleone che, in sella al suo cavallo, si trasforma in rider del delivery. In Ucraina il Ministero della cultura e della sicurezza dell'informazione ha lanciato un'efficace campagna sull'emergenza coronavirus, che rivisita famosissime opere d'arte per lanciare il messaggio #FlattenTheCurve (appiattire la curva dei contagi). Il progetto, realizzato dall'agenzia di comunicazione Looma, sfrutta la forza simbolica di capolavori quali la Creazione di Adamo raffigurata nella Cappella Sistina da Michelangelo Buonarroti (con le due mani che si scambiano un flacone di disinfettante) o l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci con Gesù solo e munito di mascherina. Ogni quadro, grazie al progetto Art of Quarantine, veicola un messaggio chiaro per prevenire ...

Ultime Notizie dalla rete : lotta Covid Il brano di Elisa-Paradiso per lotta al Covid Agenzia ANSA Coronavirus, gli avvocati civilisti di Prato contro Conte: «Decreti anti-costituzionali, i morti “veri” sono solo 716»

Il presidente della Camera civile sostiene che l'epidemia si esaurirà da sola: "Nel 2020 gli stessi morti degli anni precedenti» PRATO. C’è un avvocato convinto che il governo abbia sbagliato tutto ne ...

Scalfarotto: “A Di Maio dico: non si può parlare di export senza far ripartire la produzione del Made in Italy”

Altro esempio: l’acciaio. Come fai a tenerlo fermo se è presente ovunque, anche nei macchinari che servono a produrre ogni altra cosa? La lotta al Covid 19 sta riproponendo con vigore l’antico ...

