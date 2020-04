La Juve pronta a pagare altri 2 milioni al Boca Juniors per Bentancur: i dettagli (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il retroscena sul centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur. I bianconeri pronti all’esborso di 2 milioni di euro extra Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, costerà al club bianconero 2 milioni in più. Come sottolineato da Transfermarkt la Juve si appresta a pagare altri 2 milioni al club argentino. Nulla di grave. L’esborso era stato pattuito dalla Juventus e dal Boca al momento della sottoscrizione dell’accordo: nell’intesa è prevista la clausola che prevede il 50% sulla futura rivendita al Boca e un esborso supplementare di 2 milioni in caso di permanenza dell’uruguaiano in bianconero oltre la stagione 2019/20. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - la Juventus pronta a tagliare lo stipendio ai tesserati

Calciomercato Juventus - colpo a sorpresa dal Real Madrid : è già pronta l’offerta!

Juventus - Pirlo si ‘riveste’ di bianconero : pronta una panchina per la prossima stagione (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il retroscena sul centrocampista dellantus, Rodrigo. I bianconeri pronti all’esborso di 2di euro extra Rodrigo, centrocampista dellantus, costerà al club bianconero 2in più. Come sottolineato da Transfermarkt lasi appresta aal club argentino. Nulla di grave. L’esborso era stato pattuito dallantus e dalal momento della sottoscrizione dell’accordo: nell’intesa è prevista la clausola che prevede il 50% sulla futura rivendita ale un esborso supplementare di 2in caso di permanenza dell’uruguaiano in bianconero oltre la stagione 2019/20. Leggi su Calcionews24.com

Hopingforthebe3 : Juve(sono pronta al linciaggio di massa) ma simpatizzo per Milan e Roma - sportal_it : Emerson Palmieri, Juve pronta per l'affondo - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: SOTTOBOSCO - Il Palazzo è sordo e il disastro si sta avvicinando. Focus centrocampo Juve, possibile rivoluzione: rischia… - TUTTOJUVE_COM : SOTTOBOSCO - Il Palazzo è sordo e il disastro si sta avvicinando. Focus centrocampo Juve, possibile rivoluzione: ri… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: VIDEO - Lady Politano, tavola pronta sul balcone per il pranzo di Pasqua -