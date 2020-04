La Germania riaprirà gradualmente le scuole dal 4 maggio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Leriapriranno, in, progressivamente, a partire dal 4. È quanto trapela dalla conferenza tra Stato e Laender in corso in queste ore, secondo la Dpa.A ritornare fra i banchi saranno in prima battuta i ragazzi dellesuperiori, che devono affrontare gli esami di fine anno, e gli alunni delle classi di fine ciclo delle elementari.Ogni scuola avrà bisogno di un piano igienico, secondo quanto trapela. Entro il 29 aprile, alla conferenza dei ministri dell’Istruzione, si dovrà prevedere un piano che permetta di tenere le lezioni “in condizioni di igiene particolari” e nel rispetto di “misure protettive”.Stando alla decisione presa si “dovranno rispettare le distanze” anche prevedendo “lezioni per gruppi di scolari”.