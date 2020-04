La favola di Vicenza in Europa: dal Menti a Stamford Bridge, cronaca di un sogno spezzato sul più bello (dal Chelsea di Vialli e Zola) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Mark Hughes si porta avanti il pallone con la testa ed entra in area. Quando calcia con il sinistro sa già dove andrà a finire la sfera. Lo sanno tutti, a Stamford Bridge. Sia i 35mila tifosi del Chelsea. Sia i 3mila tifosi delVicenza. Perché ci sono favole che non hanno bisogno del lieto fine per sconfinare nell’epica. Mark Hughes è a terra. Osserva il pallone rimbalzare davanti a Pierluigi Brivio prima di terminare in fondo alla rete. Solo allora si rimette in piedi e inizia ad ancheggiare verso i suoi tifosi. Lentamente. Con le braccia al cielo e i palmi delle mani verso l’alto, come in una funzione religiosa collettiva. È la sera del 16 aprile 1998 e il Chelsea ha appena segnato il gol del 3-1. Ed è una rete pesantissima. È la rete che elimina il Vicenza dalle semifinali di Coppa delle Coppe, che restaura la dittatura del ... Leggi su ilfattoquotidiano Paolo Rossi : “Sarri come Allegri. La favola del Vicenza non sarebbe più possibile. Vi svelo chi mi somiglia” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Mark Hughes si porta avanti il pallone con la testa ed entra in area. Quando calcia con il sinistro sa già dove andrà a finire la sfera. Lo sanno tutti, a. Sia i 35mila tifosi del Chelsea. Sia i 3mila tifosi del. Perché ci sono favole che non hanno bidel lieto fine per sconfinare nell’epica. Mark Hughes è a terra. Osserva il pallone rimbalzare davanti a Pierluigi Brivio prima di terminare in fondo alla rete. Solo allora si rimette in piedi e inizia ad ancheggiare verso i suoi tifosi. Lentamente. Con le braccia al cielo e i palmi delle mani verso l’alto, come in una funzione religiosa collettiva. È la sera del 16 aprile 1998 e il Chelsea ha appena segnato il gol del 3-1. Ed è una rete pesantissima. È la rete che elimina ildalle semifinali di Coppa delle Coppe, che restaura la dittatura del ...

