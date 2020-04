La diffusione del coronavirus si “spegne” dopo 70 giorni: la teoria dello scienziato israeliano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lo scienziato Isaac Ben Israel, matematico e analista a capo del programma di Studi sulla sicurezza dell'Università di Tel Aviv, ha ipotizzato che il coronavirus possa avere un "ciclo epidemico" di circa 70 giorni, al termine del quale la diffusione dei contagi si spegne. Ciò, secondo lo studioso, si verificherebbe ovunque, indipendentemente dalle misure restrittive adottate. Leggi su fanpage Trump sospende i finanziamenti all'Oms : "Ha insabbiato la diffusione del coronavirus"

Trump blocca i fondi all’OMS "Nascosta la diffusione del virus"

Coronavirus - ultime notizie dal mondo. Trump ordina stop fondi Usa all’Oms : “Ha insabbiato la diffusione del Covid-19” (Di mercoledì 15 aprile 2020) LoIsaac Ben Israel, matematico e analista a capo del programma di Studi sulla sicurezza dell'Università di Tel Aviv, ha ipotizzato che ilpossa avere un "ciclo epidemico" di circa 70, al termine del quale ladei contagi si spegne. Ciò, secondo lo studioso, si verificherebbe ovunque, indipendentemente dalle misure restrittive adottate.

reportrai3 : Un position paper della Società italiana di medicina ambientale ipotizza che il pm10 abbia aiutato la diffusione de… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Come gli sversamenti di liquame dagli allevamenti provocano particolato a… - NicolaPorro : Il #lockdown all'inizio si è rivelato indispensabile per bloccare la diffusione del #virus. Oggi, però, la sola ser… - CdT_Online : La Associated Press accusa il presidente Xi Jinping di aver lanciato l’avviso pubblico in ritardo: sei giorni prima… - GianBoe : RT @PatriziaRametta: TRUMP SOSPENDE I FINANZIAMENTI ALL'#OMS 'Ho dato ordine alla mia amministrazione di sospendere il finanziamento in att… -