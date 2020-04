La decisione senza precedenti di Donald Trump: i 1200 dollari agli americani con un assegno a suo nome (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sono lontani i tempi in cui Silvio Berlusconi faceva arrivare nelle case degli italiani il fascicolo “Una storia italiana”. Gli assegni che gli americani riceveranno nell’ambito del piano di aiuti da 2200 miliardi di dollari saranno firmati Donald Trump. Il Dipartimento del Tesoro americano ha infatti ordinato che il nome del presidente fosse stampato sugli assegni che l’agenzia delle Entrate americane si sta affrettando a spedire. La direttiva causerà alcuni giorni di ritardo per l’invio. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali la “decisione senza precedenti” è stata formalizzata lunedì: sarà la prima volta che la firma di un presidente appare su assegni dell’Agenzia delle Entrate. La decisione senza precedenti di Donald Trump: i 1200 dollari agli americani con un assegno ... Leggi su nextquotidiano “Ha rinunciato per amore di Meghan”. Harry lo ha fatto solo per lei : la decisione dell’ex ‘Royal’ è senza precedenti

Palio di Siena - coronavirus : slitta al 22 agosto e 26 settembre - decisione senza precedenti

A dispetto di quanto potrete leggere sulle pagine del volantino, dal sito ufficiale di Esselunga (raggiungibile a questo link) apprendiamo la decisione dell’azienda di prorogare la validità dello ...

"Quando il Paese tornerà a vivere, quando ci saranno le condizioni per altri settori tornerà anche il calcio. Lo dico una volta per tutte: il campionato va portato a termine. C'è tempo". Lo ha detto G ...

