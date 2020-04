La coop dei disabili che produce il grano per gli alimenti dei poveri

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Sono personee lavorano in unaerativa, la “Agrama”, per produrre frutta, verdura edestinati alle persone bisognose del paese. La storia arriva da Belcastro, piccolo centro in provincia di Catanzaro, dove laerativa porta avanti i progetti dell'associazione “L'Alveare”, impegnata da tempo in attività e servizi finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa di soggetti contà. I ragazzi dellaerativa coltivano la terra in località Fieri di Belcastro, in una struttura della Provincia, e l'ultimo raccolto è stato consegnato al commissario straordinario del Comune, Antonio Calenda, per le famiglie bisognose in questo particolare momento di crisi. Calenda ha deciso di coinvolgere nel progetto anche la parrocchia e la confraternita della Misericordia, con l'obiettivo di raggiungendo in poco ...