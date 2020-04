La Cina offre ricompense a chi denuncia gli “untori” che rientrano dalla Russia importando il Coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, la Cina ricompensa chi denuncia i trasgressori Mentre la Cina sembra essere uscita dall’emergenza Coronavirus e l’8 aprile il focolaio principale, quello di Wuhan, ha detto addio al lockdown, c’è una provincia al confine con la Russia che inizia ora a fare i conti con l’epidemia. Si tratta di quella dello Heilongjiang, dove secondo l’agenzia Xinhua martedì si sono registrati 80 nuovi casi di Covid-19, di cui 79 importati dalla Russia dai cittadini cinesi rientrati, in linea con il trend registrato nei giorni precedenti. Secondo diversi media internazionali, per contenere l’arrivo di persone che attraversano illegalmente il confine, la provincia ha deciso di ripagare chi denuncia i trasgressori, ovvero quei cittadini che dalla Russia rientrano in Cina violando il blocco imposto dalle autorità. Queste hanno ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, laricompensa chii trasgressori Mentre lasembra essere uscita dall’emergenza Coronavirus e l’8 aprile il focolaio principale, quello di Wuhan, ha detto addio al lockdown, c’è una provincia al confine con lache inizia ora a fare i conti con l’epidemia. Si tratta di quella dello Heilongjiang, dove secondo l’agenzia Xinhua martedì si sono registrati 80 nuovi casi di Covid-19, di cui 79 importatidai cittadini cinesi rientrati, in linea con il trend registrato nei giorni precedenti. Secondo diversi media internazionali, per contenere l’arrivo di persone che attraversano illegalmente il confine, la provincia ha deciso di ripagare chii trasgressori, ovvero quei cittadini cheinviolando il blocco imposto dalle autorità. Queste hanno ...

Mentre la Cina sembra essere uscita dall’emergenza Coronavirus e l’8 aprile il focolaio principale, quello di Wuhan, ha detto addio al lockdown, c’è una provincia al confine con la Russia che inizia ...

Mentre la Cina sembra essere uscita dall'emergenza Coronavirus e l'8 aprile il focolaio principale, quello di Wuhan, ha detto addio al lockdown, c'è una provincia al confine con la Russia che inizia ...