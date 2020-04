La casa di carta 4: il bacio gay tra Berlino e Palermo: "Una scena potente" (Di mercoledì 15 aprile 2020) I due protagonisti de La casa di carta 4, Pedro Alonso e Rodrigo De La Serna parlano del bacio gay tra Berlino e Palermo, una delle scene più forti dell'ultima stagione. Una delle scene più forti de La casa di carta 4 è il bacio gay tra Berlino e Palermo, interpretati da Pedro Alonso e Rodrigo De La Serna. I due attori hanno parlato del rapporto tra i due personaggi in un'intervista sul canale The Cutaway. Attenzione, seguono su La casa di carta 4. La casa di carta 4 è ormai alle spalle, in pochi giorni di presenza sulla piattaforma multimediale i fan hanno visto e rivisto la nuova stagione della serie creata da Álex Pina e sono in attesa della notizia ufficiale del rinnovo per la quinta stagione da parte ... Leggi su movieplayer La Casa di Carta come una partita di calcio : “Ma io gioco nella squadra sbagliata”

PechinoExpress : Dopo la Casa di Carta è arrivata la Casa di Cacca?? #pechinoexpress @RaiDue #Rai2 @CdGherardesca - Genjuro75 : Finita anche la quarta stagione della casa di carta, cominciata moscia, si è ripresa nel finale. Vedremo l'evolvers… - glen_da88 : Sto per guardare la 6 puntata de la casa di carta... Lo so che è la puntata dello spoiler di @martina71342893 ma non sono pronta ?? - bancaditalia : #IoRestoaCasa I servizi #Bankitalia sono anche #online. Puoi inviare un esposto e chiedere info sulle #misure per… - sara_rts : @pandorascommun Avete un gruppo whatsapp della casa di carta? Posso entrare? -