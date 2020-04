“La ASL ha richiamato mio padre per fare il tampone Ma lui era già morto da una

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 aprile 2020) “Quando il cellulare di mioha squillato, lui non c’era più già da una settimana. Dall’altro capo del telefono c’era l’Asl To3 per avvertirlo, ironia della sorte, che poteva recarsi in ospedale ail”. Questa storia agghiacciante arriva dal Piemonte. A raccontarla è Elisa Franzò, ex vicesindaco di Alpignano, in provincia di Torino. Elisa racconta a TPI il caso del, Angelo Franzò,a causa del Coronavirus. “Da qualche parte il meccanismo si deve essere inceppato. Nonostante tutto quello che i medici di base, gli infermieri e gli operatori stanno facendo negli ospedali, se il meccanismo va in tilt per questioni burocratiche o amministrative, allora tutti questi sforzi non servono a niente”, spiega Elisa. “Mio papà aveva 74 anni. Due settimane prime di ammalarsi si ...