Kikò Nalli e Ambra Lombardo lontani:”Non ci voglio pensare. Aspetto che questo brutto periodo finisca” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono senza ombra di dubbio una delle coppie più seguite e amate tra quelle uscite dalle scorse edizioni del Grande Fratello. I due hanno iniziato la loro relazione proprio all’interno del più longevo reality della televisione italiana. Nonostante qualche periodo di crisi con tanto di tira e molla, i due stanno ancora insieme. Come tutto il resto d’Italia anche loro stanno facendo i conti con la quarantena. Una situazione decisamente complicata con milioni di persone costrette a rimanere a casa per cercare di limitare al massimo il contagio. Kikò Nalli ha parlato della sua situazione sentimentale con Ambra Lombardo in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo tv. Una chiacchierata nella quale ha svelato come sta cercando di vivere questa complicatissima situazione. La storia ... Leggi su kontrokultura Tina Cipollari e Kikó Nalli - è uscito il nuovo singolo del figlio Mattias : il videoclip

Kikò Nalli - quarantena senza Ambra Lombardo : “Non ci voglio pensare”

Kikò Nalli lontano da Ambra Lombardo per il coronavirus : “Mi manca” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Kikòsono senza ombra di dubbio una delle coppie più seguite e amate tra quelle uscite dalle scorse edizioni del Grande Fratello. I due hanno iniziato la loro relazione proprio all’interno del più longevo reality della televisione italiana. Nonostante qualche periodo di crisi con tanto di tira e molla, i due stanno ancora insieme. Come tutto il resto d’Italia anche loro stanno facendo i conti con la quarantena. Una situazione decisamente complicata con milioni di persone costrette a rimanere a casa per cercare di limitare al massimo il contagio. Kikòha parlato della sua situazione sentimentale conin un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo tv. Una chiacchierata nella quale ha svelato come sta cercando di vivere questa complicatissima situazione. La storia ...

KontroKulturaa : Kikò Nalli e Ambra Lombardo lontani:'Non ci voglio pensare. Aspetto che questo brutto periodo finisca' - - zazoomblog : Tina Cipollari e Kikó Nalli è uscito il nuovo singolo del figlio Mattias: il videoclip - #Cipollari #Nalli #uscito… - bnotizie : Kikò Nalli lontano da Ambra Lombardo per il coronavirus: “Mi manca” | LaNostraTv - infoitcultura : Kikò Nalli lontano da Ambra Lombardo per il coronavirus: “Mi manca” - zazoomblog : Kikò Nalli lontano da Ambra Lombardo per il coronavirus: “Mi manca” - #Nalli #lontano #Ambra #Lombardo -

Ultime Notizie dalla rete : Kikò Nalli