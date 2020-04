Juventus | Rugani e Matuidi guariti dal Coronavirus

juventusfc : Covid-19, guariti @MATUIDIBlaise e @DanieleRugani - romeoagresti : #Juventus: come da protocollo, #Matuidi e #Rugani sono stati sottoposti a doppio controllo per il COVID-19. Gli esa… - GoalItalia : Rugani e Dybala negativi al primo tampone: manca ora il secondo ?????? - zazoomblog : Juventus ecco il nuovo esito dei tamponi di Rugani Matuidi e Dybala. La Joya prepara il rinnovo - #Juventus #nuovo… - sportli26181512 : Guariti Rugani e Matuidi: potranno allenarsi con la squadra dal 4 maggio. Ora manca solo Dybala: Guariti Rugani e M… -

Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo.Bella notizia in casa Juventus. Dopo l’ultimo tampone infatti Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono risultati negativi al coronavirus. Ecco il comunicato. «Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno ...