Juventus, buone notizie: Dybala e Rugani negativi al primo tampone (Di mercoledì 15 aprile 2020) Paulo Dybala e Daniele Rugani sono risultati negativi al tampone effettuato per verificare la guarigione dal Covid-19. Si attende l'esito anche per Blaise Matuidi. Adesso occorrerà attende anche il secondo test. Una buona notizia per la Juventus anche in vista della ripresa dell'attività agonistica e del campionato. Leggi su fanpage Willian Juventus - dall’Inghilterra buone notizie : sorride Paratici

Juventus - buone notizie : rientro in gruppo per Khedira e Bernardeschi

