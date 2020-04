Juve | Rugani e Matuidi negativi al tampone

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Danielee Blaisenon sono più affetti da coronavirus. Lo ha annunciato lantus in una nota, sottolineando che i due giocatori «hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo.