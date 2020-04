Julianne Kissinger | la nuova bomba sexy di Instagram | “vi è mancato il mio seno?” FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) E’ considerata ladi, una ragazza in grado di far impazzire milioni di follower. E’ uscita un pò così, all’improvviso, ma ha subito lasciato il segno. Stiamo parlando di, la vera e propriarivelazione dei social. Il numero dei follower aumenta ora dopo ora, adesso si possono contare circa 5,6 milioni di utenti, un traguardo inimmaginabili e che confermano le qualità, almeno quelle dal punto di vista fisico. Sport Illustrated ha deciso di puntarci dedicandole una copertina, così come Maxim. “Vi èil mio seno?”, scrive provocando i milioni di fan. Ovviamente il web si è infiammato, le reazioni hanno raggiunto numeri altissimi, tra like e commenti. Adesso guadagna circa 40 mila dollari a post. La strategia dunque ha portato i frutti. Sfoglia la ...