John Krasinski ironizza sui Fantastici 4, ma potrebbe aver incontrato la Marvel in vista di futuri progetti (Di mercoledì 15 aprile 2020) John Krasinski sembra abbia incontrato la Marvel per parlare di alcuni futuri progetti e intanto fa battute sui Fantastici 4. John Krasinski da tempo ha espresso il suo desiderio di recitare in un film dedicato ai Fantastici 4, mentre online appaiono alcune indiscrezioni riguardanti un possibile incontro con la Marvel, l'attore ha ironizzato sulle sue possibilità di diventare un supereroe. La sua espressione, tuttavia, è già stata interpretata da molti fan su Twitter che ipotizzino si tratti invece di un modo per confermare l'esistenza di una possibile trattativa. L'attore John Krasinski, secondo alcune indiscrezioni pubblicate online, avrebbe però parlato con i vertici della Marvel per discutere della possibilità di lavorare a uno dei prossimi progetti dello studio. La star e ... Leggi su movieplayer Un tg che dà solo buone notizie ai tempi del coronavirus : John Krasinski lancia ‘Some Good News’

The Office : reunion a sorpresa per Steve Carell e John Krasinski

A Quiet Place 2 : uscita rinviata - il post di John Krasinski su Instagram (Di mercoledì 15 aprile 2020)sembra abbialaper parlare di alcuni futuri progetti e intanto fa battute sui4.da tempo ha espresso il suo desiderio di recitare in un film dedicato ai4, mentre online appaiono alcune indiscrezioni riguardanti un possibile incontro con la, l'attore hato sulle sue possibilità di diventare un supereroe. La sua espressione, tuttavia, è già stata interpretata da molti fan su Twitter che ipotizzino si tratti invece di un modo per confermare l'esistenza di una possibile trattativa. L'attore, secondo alcune indiscrezioni pubblicate online, avrebbe però parlato con i vertici dellaper discutere della possibilità di lavorare a uno dei prossimi progetti dello studio. La star e ...

bluntemstreep : @gilliansblunt 'John Krasinski should be cast as-' - puremadnss : Mi sono appena ricordata di aver letto che John Krasinski presta la voce a Secretariat in BoJack Horseman (ovviamen… - GioelePaglia : John Krasinski si è incontrato (virtualmente) con i Marvel Studios per parlare di un progetto | RUMOUR… - Nerdmovieprod : Secondo un rumor John Krasinski potrebbe far parte di un #disney #IFantasticiQuattro #JohnKrasinski #marvel - Voto10 : John Krasinski potrebbe dirigere un progetto Marvel? -

Ultime Notizie dalla rete : John Krasinski John Krasinski ironizza sui Fantastici 4, ma potrebbe aver incontrato la Marvel in vista di futuri progetti Movieplayer.it John Krasinski potrebbe dirigere un progetto Marvel?

Forte del successo ottenuto al botteghino con A Quiet Place - Un Posto Tranquillo, John Krasinski è atteso dall’esame relativo al sequel del film, la cui uscita è stata posticipata a causa ...

John Krasinski si è incontrato (virtualmente) con i Marvel Studios per parlare di un progetto | RUMOUR

Ebbene, nel corso del fine settimana, i Marvel Studios avrebbero avuto un incontro proprio con John Krasinski, reduce dalla lavorazione di A Quiet Place 2 (la cui uscita è stata rimandata a settembre ...

Forte del successo ottenuto al botteghino con A Quiet Place - Un Posto Tranquillo, John Krasinski è atteso dall’esame relativo al sequel del film, la cui uscita è stata posticipata a causa ...Ebbene, nel corso del fine settimana, i Marvel Studios avrebbero avuto un incontro proprio con John Krasinski, reduce dalla lavorazione di A Quiet Place 2 (la cui uscita è stata rimandata a settembre ...