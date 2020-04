Jennifer Lopez | il matrimonio sarà in Italia dopo il Coronavirus | la conferma

(Di mercoledì 15 aprile 2020)si sposerà incon Alex Rodriguez: una fontela location delSembra proprio chesposerà il suo Alex Rodriguez proprio in! C’era qualche dubbio sulla location di questo tanto attesoe si parlava appunto del nostro Paese, ma soprattutto di Miami. Ora una fonte rivela in … L'articolo, ilsarà inil: laproviene da Gossip e Tv.

Sembra proprio che Jennifer Lopez sposerà il suo Alex Rodriguez proprio in Italia! C’era qualche dubbio sulla location di questo tanto atteso matrimonio e si parlava appunto del nostro Paese, ma ...Quarantene di lusso, che solo i divi possono permettersi. Jennifer Lopez in piscina Quarantena in villa con mega-giardino e piscina per Jennifer Lopez. La diva sta trascorrendo questo periodo con il ...