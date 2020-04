piersileri : Ieri sono stato all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ho trovato una situazione ottima. Sto visitando tutti g… - GassmanGassmann : Apro una finestra e il mio vicino di quarantena mi suona il rock! Ed a me viene fuori sto colore! Buona serata in c… - NuNuZ_00 : @26julymovement A 'sto punto, però, preferirei essere completamente folle per un'ora al giorno. Come, ad esempio, u… - tuttonapoli : 'Je sto vicino a te', bellissima iniziativa della fondazione Ferrara-Cannavaro: i dettagli - pianetagenoa : Coronavirus: Criscito aderisce a 'Je Sto Vicino a Te', iniziativa benefica per Napoli e la Campania -… -

sto vicino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : sto vicino