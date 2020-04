Italia può fare 50 mila tamponi al giorno. Test sierologici ancora non validati. I dati del Ministero (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Ministero della Salute fornisce le prime risposte alle 7 domande poste dal Messaggero sullo stato dell’arte nel contrasto all’epidemia di coronavirus. Emerge un quadro di lavori in corso nella distribuzione delle mascherine, arrivate a quota 94 milioni, per cui si vuole accelerare la fornitura, ma anche calmierare i prezzi. Una capacità limitata di rafforzare il numero di tamponi, con una capacità pari a 50 mila al giorno. Un’attesa per i Test sierologici, ancora non validati e quindi in attesa di essere selezionati e di partire. Mascherine. ″Finora sono state distribuite dalla struttura commissariale di Arcuri e dalla Protezione Civile le mascherine alle Regioni per rifornire le strutture e i professionisti sanitari” spiega il Ministero della Salute. Il dato, aggiornato al 13 aprile, è di 93.880.997 di mascherine ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - come fa il Veneto a riaprire a corsette e picnic? Il virologo Crisanti : «Con tanti test scoviamo anche gli asintomatici : solo così l’Italia può riaprire»

L'Italia divisa dalle ordinanze : tra divieti e permessi ecco cosa può ripartire oggi Boccia : «Chi riapre ne sarà responsabile»

