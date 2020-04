iPhone SE 2020 | ecco il nuovo smartphone economico di Apple

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La quarantena globale da coronavirus non c’entra nulla, visto che del nuovo iPhone a basso costo (relativo) se ne parlava da mesi e con denominazioni diverse. Ora l’iPhone SE 2020 è arrivato, ed è un corposo aggiornamento delle serie 7 o 8 sia come estetica – torna il tastone Home con Touch ID – che come pannello (un Retina Lcd HD da 4,7 pollici) e altri ingredienti. Su tutti il feeling e l’impostazione con una sola fotocamera posteriore, sebbene aggiornata. Com’è aggiornato il cuore del dispositivo: lo stesso chip A13 Bionic che montano gli iPhone 11. Accoppiato a un Neural Engine a 8 core capace di elaborare cinquemila miliardi di operazioni al secondo.