Inps: "Il bonus dei 600 euro già erogato al 60% dei richiedenti" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Prosegue il pagamento delle indennità 600 euro, nella giornata di domani (16 aprile) saranno accreditati pagamenti per altri 700.000 lavoratori. Avviati anche i pagamenti per i lavoratori stagionali e i lavoratori autonomi dello spettacolo. Lo comunica l’Inps. Sommati con i pagamenti già accreditati oggi, l’Inps, con il supporto dei sistemi di pagamento del MEF e della Banca d’Italia, ha perfezionato l’accredito delle indennità nei confronti di 2.500.000 lavoratori, oltre il 60% di quelli che hanno fatto domanda. Secondo quanto risulta all’HuffPost, entro venerdì arriveranno le erogazioni per 3,5 milioni di domande.Nello specifico, - spiega Inps - i pagamenti in totale hanno interessato i lavoratori autonomi (67%), i lavoratori agricoli (17%), i liberi professionisti e collaboratori iscritti alla Gestione separata (10%), i ... Leggi su huffingtonpost Bonus 600 euro - avviato dall’Inps il pagamento - c’è l’aumento a 800 euro

Prosegue il pagamento delle indennità 600 euro, nella giornata di domani (16 aprile) saranno accreditati pagamenti per altri 700.000 lavoratori. Avviati anche i pagamenti per i lavoratori stagionali e i lavoratori autonomi dello spettacolo. Lo comunica l'Inps. Sommati con i pagamenti già accreditati oggi, l'Inps, con il supporto dei sistemi di pagamento del MEF e della Banca d'Italia, ha perfezionato l'accredito delle indennità nei confronti di 2.500.000 lavoratori, oltre il 60% di quelli che hanno fatto domanda. Secondo quanto risulta all'HuffPost, entro venerdì arriveranno le erogazioni per 3,5 milioni di domande.Nello specifico, - spiega Inps - i pagamenti in totale hanno interessato i lavoratori autonomi (67%), i lavoratori agricoli (17%), i liberi professionisti e collaboratori iscritti alla Gestione separata (10%), i ...

