Iniziativa tassisti | per chi dona sangue corsa gratis

Roma – "Voglio parlarvi di una bella Iniziativa a cui hanno aderito molti tassisti di Roma: 'L'albero del sangue non esiste'. Domani 16 aprile nella nostra citta', dalle 8 alle 11, gli operatori che hanno aderito alla campagna accompagneranno gratis i donatori nei centri trasfusionali. Chi vuole donare il sangue potra' chiamare il numero 346 800 4680 per prenotare il taxi. E' una delle molte iniziative che vedono protagonisti i nostri operatori del trasporto pubblico non di linea, lavoratori a cui siamo molto vicini per la grande responsabilita' e l'altruismo dimostrato in questi giorni di emergenza. Li ringrazio per quanto stanno facendo. Grazie alla loro generosita' offriamo un servizio a beneficio di tutti". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Pietro Calabrese.

