Ultime Notizie dalla rete : Incidenti stradali Risarcimento danni per incidenti stradali, il successo dell'assistenza gratuita Il Faro Online Incidenti stradali: 45enne morto a Lecco/ Palermo, ambulanza sfonda vetrina negozio

Dobbiamo segnalarvi due incidenti stradali verificatisi nelle scorse ore sulle strade italiane. Cominciamo dal più drammatico, quello che ci giunge dalla provincia di Lecco, precisamente dalla ...

21 anni fa trucidò la famiglia: si schianta su un albero alla vigilia delle tragedia

Il giorno di Pasquetta, Simone Cantaridi ha perso la vita in un incidente stradale: si è schiantato contro un albero con la sua Panda. Alcuni ricorderanno questo nome. L'uomo 21 anni fa uccise la ...

