Incidenti | scontro tra bus e auto a Palermo | un morto e 3 feriti**

(Di mercoledì 15 aprile 2020), 15 apr. (Adnkronos) - E di une tre feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi a. La vittima è un uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità,prima di arrivare al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla. Altre tre persone, due uomini e una donna, invece, sono rimasti feriti e sono stati condotti dal personale del 118 in ospedale. Per uno di loro sarebbe scattato il codice rosso. Loviolentissimo è avvenuto nel primo pomeriggio in via Messina Marine 523 tra unbus dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico urbano, e due. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del fatti.