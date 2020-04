In UK test a tappeto negli ospizi: evitiamo la strage degli anziani (come in Italia) (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’esempio Italiano, al contrario. Il governo del Regno Unito ha annunciato tamponi a tappeto per tutti gli anziani ospiti delle case di cura. Per evitare la “strage silenziosa degli anziani”, come accaduto in Italia. Il segretario alla salute Matt Hancock ha affermato di essere “profondamente consapevole” che i residenti degli ospizi sono tra i più vulnerabili: “Stiamo facendo tutto il possibile per proteggere i lavoratori, i residenti e le loro famiglie, e sono determinato a garantire che chiunque abbia bisogno di un test ne avrà accesso”. E’ passato meno di un mese dalle prime dichiarazioni pubbliche del Primo Ministro Boris Johnson che avvertì i cittadini: “Preparatevi a perdere un po’ di vostri cari”. Poi il deciso cambio di rotta, e il ricovero in terapia intensiva dello stesso premier ... Leggi su ilnapolista Nembro - l’annuncio del sindaco Noi i più colpiti - pronti a test al tappeto»

Coronavirus - la Spagna vuole fare test a tappeto : ci saranno per tutti - per isolare i positivi asintomatici

Coronavirus - la 'fase due' secondo Burioni : test a tappeto e tracciamento elettronico (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’esempiono, al contrario. Il governo del Regno Unito ha annunciato tamponi aper tutti gliospiti delle case di cura. Per evitare la “silenziosa”,accaduto in. Il segretario alla salute Matt Hancock ha affermato di essere “profondamente consapevole” che i residentisono tra i più vulnerabili: “Stiamo facendo tutto il possibile per proteggere i lavoratori, i residenti e le loro famiglie, e sono determinato a garantire che chiunque abbia bisogno di unne avrà accesso”. E’ passato meno di un mese dalle prime dichiarazioni pubbliche del Primo Ministro Boris Johnson che avvertì i cittadini: “Preparatevi a perdere un po’ di vostri cari”. Poi il deciso cambio di rotta, e il ricovero in terapia intensiva dello stesso premier ...

RegLiguria : [14/4-19:35] #CoronavirusLiguria Sono in corso di sperimentazione al San Martino quattro diversi tipi di test sie… - repubblica : Quarantena totale e test a tappeto: così la Nuova Zelanda ha (quasi) sconfitto il coronavirus - repubblica : Oggi su Rep: ???? Quarantena totale e test a tappeto: così la Nuova Zelanda ha (quasi) sconfitto il coronavirus [dal… - napolista : In UK test a tappeto negli ospizi: evitiamo la strage degli anziani (come in Italia) Il segretario alla salute Hanc… - GP124u : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Decaro (Anci): 'Ci dovremo abituare a girare con guanti e mascherine e fare test a tappeto' -

Ultime Notizie dalla rete : test tappeto Coronavirus, in Lombardia dal 21 aprile test a tappeto per medici e nelle zone più colpite Luino Notizie Lombardia-Milano: scontro sui nuovi test sierologici

È un test non rapidissimo ma che ci consente di raddoppiare i numeri che abbiamo”. Poi, anche placare le polemiche con Milano, Gallera ha spiegato che non ci sono le risorse per testare a tappeto ...

Il test sierologico pavese per medici e infermieri: la Regione pronta a partire dal 21 aprile

ma la Regione Lombardia è talmente certa che il via libera arriverà in tempi rapidi da annunciare una data per la partenza dei test a tappeto. Partendo da medici e infermieri nelle zone più colpite ...

È un test non rapidissimo ma che ci consente di raddoppiare i numeri che abbiamo”. Poi, anche placare le polemiche con Milano, Gallera ha spiegato che non ci sono le risorse per testare a tappeto ...ma la Regione Lombardia è talmente certa che il via libera arriverà in tempi rapidi da annunciare una data per la partenza dei test a tappeto. Partendo da medici e infermieri nelle zone più colpite ...