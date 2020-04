In Nuova Zelanda la premier e i ministri si tagliano lo stipendio: il 20% andrà alla lotta a Covid-19 (Di mercoledì 15 aprile 2020) La premier neozelandese Jacinda Ardern e il resto del suo esecutivo doneranno il 20% del loro stipendio per i prossimi sei mesi per contribuire alla lotta contro il coronavirus. ”È la decisione giusta”, “il riconoscimento che ogni persona e organizzazione ha il suo ruolo nella lotta comune contro Covid-19 e per salvare vite umane”, ha scritto Ardern in una nota.La premier neozelandese guadagna l’equivalente di circa 21 mila euro al mese, mentre i suoi ministri 11.500 euro circa. L’ammontare totale della donazione sarà di circa 1,6 milioni di dollari neozelandesi (pari a 884.000 euro) e contribuirà allo sforzo finanziario del governo per far fronte alla crisi (tra le misure approvate uno stanziamento di 9 miliardi di dollari neozelandesi, quasi 5 miliardi di euro, da versare ai lavoratori locali, un milione e mezzo circa).Con oltre ... Leggi su huffingtonpost Grecia - Giappone - Bulgaria e Nuova Zelanda : i politici si tagliano lo stipendio nell’emergenza covid

