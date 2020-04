In Lombardia 62.153 casi di coronavirus e 11.377 morti: calano contagi e ricoveri (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il bollettino dell'emergenza coronavirus in Lombardia di oggi, mercoledì 15 aprile. Salgono a 62.153 i casi positivi accertati, in aumento di 827 unità rispetto a ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.043, con un incremento di 34 pazienti. In terapia intensiva si trovano 1.074 persone (in calo di 48 unità). Cresce ancora il numero totale dei dimessi, arrivato a quota 17.855 e purtroppo anche quello dei decessi giunti a 11.377. Leggi su fanpage Coronavirus : da Regione Lombardia 153mila mascherine a trasporto pubblico locale (2) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il bollettino dell'emergenzaindi oggi, mercoledì 15 aprile. Salgono a 62.153 ipositivi accertati, in aumento di 827 unità rispetto a ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.043, con un incremento di 34 pazienti. In terapia intensiva si trovano 1.074 persone (in calo di 48 unità). Cresce ancora il numero totale dei dimessi, arrivato a quota 17.855 e purtroppo anche quello dei decessi giunti a 11.377.

