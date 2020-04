In Italia rallenta ancora il ritmo dei contagi (Di mercoledì 15 aprile 2020) È salito a 165.155 il numero totale di casi di coronavirus in Italia, un aumento di 2.667, inferiore a quello registrato ieri di 2.972 unità. Secondo i dati del bollettino giornaliero della Protezione civile, i decessi sono stati 578 (contro i 602 di ieri), portando il totale a 21.645 mentre i guariti sono stati 962 (a fronte dei 1.695 di ieri), per un totale di 38.092. Sono 105.418 le persone attualmente positive, 1.127 più di ieri. Continua a calare il numero di ricoveri in terapia intensiva, sceso da 3.186 a 3.079 (-107); i ricoverati con sintomi sono 27.643 (-368), i positivi in isolamento domiciliare 74.696 (+1.602). I tamponi eseguiti sono complessivamente 1.117.404 (+43.715). Sul conto corrente dedicato della protezione civile "sono stati raccolti ad oggi 125.522.639 euro, circa 31 milioni dei quali gia' spesi per l'acquisto di dispositivi di ... Leggi su agi Jurassic Park Il mondo perduto : trama e cast del film in onda su Italia 1

