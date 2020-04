In Italia rallenta ancora il ritmo dei contagi (Di mercoledì 15 aprile 2020) È salito a 165.155 il numero totale di casi di coronavirus in Italia, un aumento di 2.667, inferiore a quello registrato ieri di 2.972 unità. Secondo i dati del bollettino giornaliero della Protezione civile, i decessi sono stati 578 (contro i 602 di ieri), portando il totale a 21.645 mentre i guariti sono stati 962 (a fronte dei 1.695 di ieri), per un totale di 38.092. Sono 105.418 le persone attualmente positive, 1.127 più di ieri. Continua a calare il numero di ricoveri in terapia intensiva, sceso da 3.186 a 3.079 (-107); i ricoverati con sintomi sono 27.643 (-368), i positivi in isolamento domiciliare 74.696 (+1.602). I tamponi eseguiti sono complessivamente 1.117.404 (+43.715). Sul conto corrente dedicato della protezione civile "sono stati raccolti ad oggi 125.522.639 euro, circa 31 milioni dei quali gia' spesi per l'acquisto di dispositivi di ... Leggi su agi In Italia rallenta ancora il ritmo dei contagi

Coronavirus - il bollettino : in Italia 162.488 contagi e 37.130 guariti. Casi rallentano - ma tornano a salire i morti

Coronavirus - il bollettino : in Italia 162.488 contagi e 37.130 guariti. Casi rallentano - ma tornano a salire i morti (Di mercoledì 15 aprile 2020) È salito a 165.155 il numero totale di casi di coronavirus in, un aumento di 2.667, inferiore a quello registrato ieri di 2.972 unità. Secondo i dati del bollettino giornaliero della Protezione civile, i decessi sono stati 578 (contro i 602 di ieri), portando il totale a 21.645 mentre i guariti sono stati 962 (a fronte dei 1.695 di ieri), per un totale di 38.092. Sono 105.418 le persone attualmente positive, 1.127 più di ieri. Continua a calare il numero di ricoveri in terapia intensiva, sceso da 3.186 a 3.079 (-107); i ricoverati con sintomi sono 27.643 (-368), i positivi in isolamento domiciliare 74.696 (+1.602). I tamponi eseguiti sono complessivamente 1.117.404 (+43.715). Sul conto corrente dedicato della protezione civile "sono stati raccolti ad oggi 125.522.639 euro, circa 31 milioni dei quali gia' spesi per l'acquisto di dispositivi di ...

GassmanGassmann : In questi momenti,si sorregge il governo,anche se non lo si è votato,senza se e senza ma! Chi non capisce che polem… - tg2rai : #Covid19, in #Spagna rallenta il contagio. Al #Tg2Rai il vicepremier spagnolo @PabloIglesias: 'Non esistono solo gl… - Agenzia_Ansa : #Oms: #Virus rallenta in Italia e Ue, accelera in #Africa 'Pericoloso eliminare le restrizioni troppo presto' #ANSA - Notiziedi_it : In Italia rallenta ancora il ritmo dei contagi - Campofelicemar2 : RT @tg2rai: #Covid19, in #Spagna rallenta il contagio. Al #Tg2Rai il vicepremier spagnolo @PabloIglesias: 'Non esistono solo gli eurobond,… -