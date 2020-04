In Cina riparte tutto tranne lo sport (Di mercoledì 15 aprile 2020) Se il mondo guarda alla Cina per dettare i tempi della “fase 2”, della riapertura parziale, lo sport chiude gli occhi. Perché lo specchio cinese riflette un’immagine contrastante: piano piano riparte tutto, ma non le competizioni sportive. La paura che la ripresa dei campionati, pieni zeppi di stranieri, porti con sé un rimbalzo di un’epidemia controllata faticosamente dopo mesi di sacrifici marziali è più forte anche degli interessi economici. E le autorità traccheggiano, senza fissare date. “Questo lunedì abbiamo iniziato la preparazione, ma senza sapere il giorno in cui saremo in grado di giocare o quando ci sarà la nostra prima partita di campionato o la Supercoppa”, dice Salvador Barragán, preparatore fisico dello Shanghai Shenhua, al Pais. “La federazione ha detto che ci daranno un ... Leggi su ilnapolista La Cina riparte - il calcio no : il campionato cinese non ha ancora una data di inizio

Coronavirus - la Cina dichiara «zero morti». E Wuhan riparte

Brembo - Si guarda alla ripartenza - tra donazioni e buone notizie dalla Cina (Di mercoledì 15 aprile 2020) Se il mondo guarda allaper dettare i tempi della “fase 2”, della riapertura parziale, lochiude gli occhi. Perché lo specchio cinese riflette un’immagine contrastante: piano piano, ma non le competizioniive. La paura che la ripresa dei campionati, pieni zeppi di stranieri, porti con sé un rimbalzo di un’epidemia controllata faticosamente dopo mesi di sacrifici marziali è più forte anche degli interessi economici. E le autorità traccheggiano, senza fissare date. “Questo lunedì abbiamo iniziato la preparazione, ma senza sapere il giorno in cui saremo in grado di giocare o quando ci sarà la nostra prima partita di campionato o la Supercoppa”, dice Salvador Barragán, preparatore fisico dello Shanghai Shenhua, al Pais. “La federazione ha detto che ci daranno un ...

napolista : In Cina riparte tutto tranne lo sport Mentre l’Europa in pieno lockdown programma la ripresa dei campionati, lì fu… - g_rota : Hermès riparte col botto in Cina. Sabato, il player del lusso ha infatti riaperto i battenti del suo flagship store… - ilanna63 : @Uncleto57739193 Ed io devo aspettare te ? Ma la Cina ha chiuso una regione perché non dovremmo farlo noi ? Con quei due si riparte nel 2022 - JUANdeITALIA : Coronavirus, ultime notizie: Regno Unito, oltre 12000 morti. Ue, via libera a 200 miliardi di aiuti alle imprese. M… - boxeraffa : Riparte il #lockdown In #Cina in alcune aree dello #Hubei (la stessa provincia di #Wuhan). Ma non erano 'zero casi'… -