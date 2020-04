Il Volo | la notizia di stamattina lì ha tirati giù dal letto E non se lo aspettavano

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 aprile 2020) C’è chi si aspettava uno share da urlo per la finale di Pechino Express 2020, invece niente di esagerato, certo ha raggiunto un buon risultato, ma ai piani alti della rai ci si aspettava di meglio. Tra le edizioni più seguite – merito di un cast eccezionale – e tra quelle più chiacchierate: l’attenzione sul programma è cresciuta anche in questi giorni per via di alcune polemiche fatte scoppiare da alcuni ex concorrenti, che hanno criticato duramente dicendo che tutto è già scritto. Polemiche a parte, Pechino è riuscito a registrare sempre dei buoni ascolti. Martedì 14 aprile 2020 ha chiuso con l’11.5% di share, venendo seguito da 3.045.000 telespettatori. Considerati i soddisfacenti risultati, ci sarà una nona edizione di Pechino Express? Costantino Della Gherardesca si è limitato a dire ...