Il virologo Tarro: “Il Coronavirus non è Ebola, il vaccino non serve” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Inutile attendere un vaccino contro il Coronavirus se questo “ha come sembra una variante cinese e una padana” e sarà dunque “complicato averne uno che funziona in entrambi i casi esattamente come avviene per i vaccini antinfluenzali che non coprono tutto”. Lo afferma Giulio Tarro, virologo di fama internazionale, in un’intervista a Business Insider, nella quale parla dell’emergenza Coronavirus e sostiene che si sia creato un eccessivo allarmismo in Italia per quanto riguarda l’epidemia da Covid-19. Tarro, il cui “maestro” fu Albert Sabin, il quale scoprì il vaccino per la poliomelite, si è spesso scontrato con il collega Roberto Burioni e sostiene che il Coronavirus, pur essendo nuovo e “particolare”, “fortunatamente non ha la stessa mortalità della Sars e neppure della Mers che uccideva ... Leggi su tpi Il virologo Tarro : "Per sconfiggere il virus serve la cura - non il vaccino"

Emergenza Covid-19 - Giulio Tarro virologo di fama mondiale sul vaccino “non serve non è l’ebola - il Coronavirus diventerà un’influenza normale”

Coronavirus - il virologo Giulio Tarro : “Il vaccino non serve - non è l’Ebola” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Inutile attendere uncontro ilse questo “ha come sembra una variante cinese e una padana” e sarà dunque “complicato averne uno che funziona in entrambi i casi esattamente come avviene per i vaccini antinfluenzali che non coprono tutto”. Lo afferma Giuliodi fama internazionale, in un’intervista a Business Insider, nella quale parla dell’emergenzae sostiene che si sia creato un eccessivo allarmismo in Italia per quanto riguarda l’epidemia da Covid-19., il cui “maestro” fu Albert Sabin, il quale scoprì ilper la poliomelite, si è spesso scontrato con il collega Roberto Burioni e sostiene che il, pur essendo nuovo e “particolare”, “fortunatamente non ha la stessa mortalità della Sars e neppure della Mers che uccideva ...

BI_Italia : Intervista al virologo Giulio Tarro: 'Serve una terapia antivirale. Troppa gente parla del #covid19 senza avere il… - Stetobald : RT @macho_morandi: Persone a cui do più credito sul coronavirus. IN RIGOROSO ORDINE DI IMPORTANZA. -Massimo Galli (primario del sacco) -St… - stevecounz : RT @macho_morandi: Persone a cui do più credito sul coronavirus. IN RIGOROSO ORDINE DI IMPORTANZA. -Massimo Galli (primario del sacco) -St… - xenonian1 : RT @santini1965: Il virologo #Tarro: “#Coronavirus, il vaccino non serve'. E attacca il socio della propaganda di #Fazio , tal #Burioni(Onn… - TodosACM : RT @macho_morandi: Persone a cui do più credito sul coronavirus. IN RIGOROSO ORDINE DI IMPORTANZA. -Massimo Galli (primario del sacco) -St… -