Il Venezuela da “narco-Stato” a “Stato-mafia” dove dominano i Cartelli

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 15 aprile 2020) A fine marzo l’amministrazione Trump ha lanciato una vera e propria offensiva contro il presidenteno Nicolas Maduro e alcuni suoi fedelissimi, accusandoli di essere a capo di un vero e proprio narco-Stato e di gestire il traffico di droga verso gli Stati Uniti, in collusione con una fazione dissidente delle Farc colombiane, utilizzando porti e aeroporti del Paese. Il Dipartimento di Stato americano ha anche offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per chi collaborerà all’arresto di Maduro. Secondo stime del Procuratore Generale, William Barr, per ilsarebbero passate circa 250 mila tonnellate cubiche di cocaina, provenienti dai laboratori andini e dirette negli Usa. In realtà le misure di Washington contro i verticini non sono una novità, visto che già nel 2008 diversi esponenti del regime erano finiti nel ...